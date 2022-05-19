Acer также представила обновленный игровой ноутбук Predator Triton 300 SE

Наряду с анонсом ноутбука Predator Helios 300 SpacialLabs Edition, Acer также представила свою последнюю версию серии тонких игровых ноутбуков премиум-класса Predator Triton 300 SE.

Эта недавно анонсированная модель 2022 года была улучшена по сравнению с прошлогодней моделью. Наряду с ожидаемыми обновлениями процессора, оперативной памяти и хранилища, самое большое улучшение связано с новыми дисплеями, которые заменяют прошлогодний 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 с частотой 144 Гц и обновляют его до разрешения 2880 × 1800 с 90 Гц OLED-дисплеем, покрывая 100% с цветовой гаммой DCI-P3 или IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой 165 Гц (оба с яркостью 500 нит).

Также компания анонсировала 16-дюймовый вариант Predator Triton 300 SE. Он оснащен графическим процессором RTX 3070 Ti, оперативной памятью 32 ГБ DDR5 4800 МГц и процессором Intel Core i7-12700H. Дисплей IPS был обновлен до еще более плавной частоты 240 Гц.