Acer также представила обновленный игровой ноутбук Predator Triton 300 SE

Наряду с анонсом ноутбука Predator Helios 300 SpacialLabs Edition, Acer также представила свою последнюю версию серии тонких игровых ноутбуков премиум-класса Predator Triton 300 SE.

Эта недавно анонсированная модель 2022 года была улучшена по сравнению с прошлогодней моделью. Наряду с ожидаемыми обновлениями процессора, оперативной памяти и хранилища, самое большое улучшение связано с новыми дисплеями, которые заменяют прошлогодний 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 с частотой 144 Гц и обновляют его до разрешения 2880 × 1800 с 90 Гц OLED-дисплеем, покрывая 100% с цветовой гаммой DCI-P3 или IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой 165 Гц (оба с яркостью 500 нит).

Также компания анонсировала 16-дюймовый вариант Predator Triton 300 SE. Он оснащен графическим процессором RTX 3070 Ti, оперативной памятью 32 ГБ DDR5 4800 МГц и процессором Intel Core i7-12700H. Дисплей IPS был обновлен до еще более плавной частоты 240 Гц.

ASUS выпустила Zenbook 14X OLED Space Edition с мини-OLED-эк…
ASUS выпустила Zenbook 14X OLED Space Edition с мини-OLED-экASUS официально выпустила Zenbook 14X OLED Space Edition, который можно приобрести на Amazon за 1999,99 д…
ASUS выпускает новые игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 и RO…
ASUS выпускает новые игровые ноутбуки ROG Strix Scar 17 и ROASUS анонсировала два новых игровых ноутбука. Это новая специальная серия ROG Strix Scar 17 и ROG Flow X1…
Официально выпущен ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ 2022…
Официально выпущен ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+ 2022Сегодня был официально анонсирован в Малайзии ультрабук Lenovo ThinkBook 14 Gen 4+. Дизайн ультрабука мож…
Выпущен Chromebook LG 11TC50Q с шарниром на 360 градусов…
Выпущен Chromebook LG 11TC50Q с шарниром на 360 градусовСегодня был выпущен новый Chromebook LG 11TC50Q с шарниром на 360 градусов. Новый Chromebook работает под…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 1…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T16 Gen 1Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T16 Gen 1, которая получила 16-дюймовый …
ASUS представляет новую серию ноутбуков Zenbook 2022 с проце…
ASUS представляет новую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процеСегодня ASUS представила новейшую серию ноутбуков Zenbook 2022 с процессорами Intel и AMD. …
Представлен очень тонкий ноутбук Chuwi Corebook X 2022…
Представлен очень тонкий ноутбук Chuwi Corebook X 2022Компания Chuwi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Corebook X 2022, которая выделяется прежде всего а…
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре Qualc…
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X13s на процессоре QualcВ отличие от MacBook M1 от Apple, Windows на базе ARM на ноутбуках Snapdragon не пользовались таким же ус…
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor