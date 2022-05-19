Acer выпустил трансформируемый Chromebook премиум-класса

Сегодня Acer выпустил новый трансформируемый Chromebook премиум-класса. Дополнительные функции помогают пользователям Acer Chrome OS максимально эффективно использовать свои устройства для таких функций, как удаленная работа, развлечения, а также продуктивная работа в дороге.

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) и Acer Chromebook Enterprise Spin 714 занимают центральное место в качестве новейших хромбуков премиум-класса компании. В этих устройствах, сертифицированных для платформы Intel Evo, используются процессоры Intel Core 12-го поколения, обеспечивающие повышение производительности на 20 % по сравнению с предыдущими поколениями для решения ресурсоемких задач, таких как кодирование, редактирование видео и игры. 14-дюймовый сенсорный экран обеспечивает яркий цветовой диапазон 100% sRGB и доступен в двух вариантах разрешения: WQXGA (2560x1600) и WUXGA (1920x1200), оба с антимикробным стеклом Corning Gorilla Glass для защиты от пятен и бактерий, вызывающих запах. Более высокое соотношение сторон 16:10 дает студентам и профессионалам дополнительное пространство на экране для рисования, создания заметок и доступа к приложениям с помощью стилуса USI, который обеспечивает 4096 уровней чувствительности к давлению. Оптимизированный для видеоконференций, Acer Chromebook Spin 714 оснащен веб-камерой Full HD MIPI с технологией временного шумоподавления и массивом из двух микрофонов, а два направленных вверх динамика с DTS Audio и интеллектуальным усилителем обеспечивают высококачественный звук без искажений. В Acer Chromebook Spin 714 множество функций подключения и удобства, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, клавиатуру с подсветкой и множество портов, включая порт HDMI и два порта Thunderbolt 4. Дополнительный считыватель отпечатков пальцев обеспечивает быстрый и безопасный вход пользователей в систему. Гладкий алюминиевый корпус соответствует стандарту US MIL-STD 810H, отличается долговечностью, защищающей его от вмятин и падений.
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