Acer выпустила тонкий игровой ноутбук Predator Triton 300 SE

Сегодня компания Acer анонсировала игровой ноутбук Predator Triton 300 SE. Линейка тонких игровых ноутбуков Predator Triton 300 SE была обновлена за счет новейших процессоров Intel Core 12-го поколения, графических процессоров для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 30-й серии и OLED-панелей с соотношением сторон 16:10.

Добавлена ​​новая 16-дюймовая модель с панелями WQXGA с частотой до 240 Гц, поддержкой NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Advanced Optimus, что позволяет пользователям динамически переключаться между интегрированной и дискретной графикой без перезагрузки.

Благодаря специально разработанным вентиляторам AeroBlade 3D 5-го поколения, технологии управления воздушным потоком Vortex Flow и термопасте на основе жидкого металла, Predator Triton 300 SE обеспечивает охлаждение при максимальной производительности. И 14 и 16-дюймовые модели поддерживают молниеносно быстрое беспроводное подключение с помощью Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, а 16-дюймовая добавляет Ethernet-контроллер Intel Killer E2600 для проводных подключений. Predator Triton 300 SE оснащен такими портами как Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2 Type-A. 14-дюймовый Predator Triton 300 SE поступит в продажу в Северной Америке в июле по цене от 1599,99 долларов США, а 16-дюймовый Predator Triton 300 SE поступит в продажу в августе по цене от 1749,99 долларов США.