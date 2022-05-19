Acer выпустила тонкий игровой ноутбук Predator Triton 300 SE

Добавлена новая 16-дюймовая модель с панелями WQXGA с частотой до 240 Гц, поддержкой NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Advanced Optimus, что позволяет пользователям динамически переключаться между интегрированной и дискретной графикой без перезагрузки.
Благодаря специально разработанным вентиляторам AeroBlade 3D 5-го поколения, технологии управления воздушным потоком Vortex Flow и термопасте на основе жидкого металла, Predator Triton 300 SE обеспечивает охлаждение при максимальной производительности. И 14 и 16-дюймовые модели поддерживают молниеносно быстрое беспроводное подключение с помощью Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i, а 16-дюймовая добавляет Ethernet-контроллер Intel Killer E2600 для проводных подключений. Predator Triton 300 SE оснащен такими портами как Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и USB 3.2 Gen 2 Type-A. 14-дюймовый Predator Triton 300 SE поступит в продажу в Северной Америке в июле по цене от 1599,99 долларов США, а 16-дюймовый Predator Triton 300 SE поступит в продажу в августе по цене от 1749,99 долларов США.