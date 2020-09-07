Acer выпустит новые ноутбуки серии Swift на платформе Intel Evo

Acer планирует выпустить новые модели ноутбуков Swift 5 и Swift 3 с новыми процессорами Intel Core 11-поколения с графикой Iris Xe. Ожидается, что ноутбуки появятся в ноябре этого.

Swift 5 - ультратонкий и легкий ноутбук который будет оснащаться процессором Intel Core i5 и Intel Core i7 11-поколения. Ноутбук сможет обрабатывать видео, графику и многое другое с графикой Intel Iris Xe. Корпус Swift 5 очень прочный. 14 дюймовый сенсорный экран оснащен покрытием Corning Gorilla Glass. Емкость аккумулятора обеспечивает до 17 часов автономной работы.

Swift 3 оснащается 13,5 дюймовым дисплеем с разрешением 2256 на 1504 пикселей. Пользователю будут доступны Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6. Ноутбук обеспечит производительность и портативность благодаря процессору Intel Core i7 и Core i5 11-го поколения и графике Iris Xe. Клавиатура у Swift 3 имеет подсветку. Ноутбук поддерживает SSD-накопители и до 16 Гб оперативной памяти.
Комментарии и отзывы Acer Swift 3 и Swift 5
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