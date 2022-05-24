Acer внедряет технологию 3D-экранов без очков в игровые ноутбуки

3D-игры е так популярны, тем не менее, Acer предпримет еще одну попытку сделать его популярным, выпустив игровой ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition в сентябре 2022 года, в формате 4K и стереоскопическом 3D-видении без очков. Немного похоже на Nintendo 3DS, только намного мощнее, с более высоким разрешением.

Predator Helios 300 SpatialLabs Edition был анонсирован во время виртуального мероприятия Acer Next@Acer вместе с несколькими другими новыми игровыми устройствами из линеек Predator и Nitro. Это, безусловно, самый амбициозный из всех, включающий стереоскопическую 3D-технологию, которую Acer впервые представила в своем ноутбуке ConceptD 7 SpatialLabs Edition, ориентированном на творчество, в прошлом году. Система SpatialLabs работает, представляя два изображения на экране и используя датчики слежения за глазами (встроенные в верхнюю панель экрана), чтобы одно изображение преломлялось к вашему левому глазу, а другое - к правому. Затем ваш мозг интерпретирует объединенные изображения как единое трехмерное изображение. Для этого Predator Helios 300 с поддержкой 3D-технологий Acer также разрабатывает программное обеспечение SpatialLabs TrueGame, которое включает настраиваемые 3D-профили для «более 50 популярных игр» и других, которые появятся в будущем. Только одна из них была подтверждена во время шоу, Forza Horizon 5 , хотя вместо этого вполне можно будет играть в другие игры в стандартном 2D. Это также позволяет им работать с более высоким разрешением 4K — в 3D каждое изображение визуализируется с разрешением 1920x1080 для общего разрешения 1920x2160.