Адаптер Simgot ATP0 и его функции

Внешне ATP0 напоминают обычный провод, на каждом конце которого расположены специальные EM-коннекторы под 2-пиновый штекер на 0,78 миллиметра. Используя этот аксессуар, можно превратить любые наушники с нужным разъёмом в беспроводную гарнитуру с отличным качеством передачи голоса и пультом управления музыкой. На одной стороне провода размещён компактный аккумулятор, обеспечивающий до 9 часов автономности. А на другой — пульт управления и микрофон.Компания Simgot анонсировала новый Bluetooth-адаптер, благодаря которому любые наушники с 2-пиновым штекером можно превратить в беспроводную гарнитуру. Гаджет отличается широким радиусом действия и работает от одного заряда до 9 часов. О стоимости новинки пока неизвестно.