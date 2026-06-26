Обзор Bloody GR285. Беспроводная игровая гарнитура с тремя вариантами соединения

Поставляются в упаковке из плотного картона. Приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает кабель USB-C – 3.5 мм аудиоджек, USB Type-A – USB-C, передатчик и переходник на полноразмерный USB, руководство пользователя.
Оголовье широкое, оно усилено и большая часть площади обтянута тканью, приятной тактильно. Предусмотрено изменение длины, направляющие двигаются плавно вдоль чашки, выбранное положение во время ношения не смещается.
Чашки с закругленными углами, внутри них 50 мм неодимовые излучатели. Нанесен логотип бренда. Общий вес конструкции 222 грамма.
На нижнем торце у Bloody GR285 разъем USB-C, используемый для проводного соединения с системой, а также проводной передачи сигнала. В комплекте есть переходник на универсальный 3.5 мм аудиоразъем.
Светодиодный индикатор активности и трехпозиционный переключатель режимов соединения. Переключение режимов и изменение статуса соединения сопровождают голосовыми подсказками. На этой же чашке сбоку выведены кнопки регулировки громкости, управления питанием и микрофоном.
Откидная ножка микрофона прячет его внутри чашки. Удобно если не требуется голосовое общение он не будет мешаться, также наушники можно носить на улице подключив к смартфону.
Амбушюры тканевые с мягким наполнителем внутри. Уши обхватывают полностью, обеспечивают пассивную звукоизоляцию хорошего качества. После снятия быстро восстанавливают свою форму.
Для носимых устройств или ноутбука также можно использовать Bluetooth 5.3 с базовым набором кодеков. Под каждое из двух вариантов беспроводных соединений отдельные положения для переключателя. Есть резервное проводное соединение, соответствующий кабель идет в комплекте.
Bloody GR285 имеет хороший запас по громкости. Звуковая схема у них настроена на стереорежим и звучат они достойно. Низкие частоты хорошо выражены, басы достаточно напористые. Высокие и средние частоты в звуковой сцене представлены в достаточном количестве. Гарнитура хорошо подходит для прослушивания музыки, игр и фильмов. Объема звука и заводской настройки эквалайзера хватает для того чтобы позиционировать врагов, различать выстрелы, взрывы, шаги.
Есть микрофон для голосовых чатов и мессенджеров. Передает он голос без искажения. Удобно исполнена конструкция с возможностью спрятать его внутри чашки. Дополнительная настройка для работы на разных операционных системах не требуется.
Гарнитура демонстрировала длительное время автономной работы. В среднем около недели эксплуатации без подзарядки в типовом сценарии. Емкость аккумулятора 600 мАч.