Обзор Bloody GR285. Беспроводная игровая гарнитура с тремя вариантами соединения

Изучаемая сегодня игровая гарнитура Bloody GR285 поддерживает сразу три режима подключения, разные операционные системы и типы устройств, включая игровые консоли, планшеты, смартфоны, ноутбуки и ПК. Из особенностей также выделен аккумулятор повышенной емкости, обеспечивающий до 45 часов работы без подзарядки, а также удобное управление.

Комплектация

Поставляются в упаковке из плотного картона. Приведены подробные данные по характеристикам. Комплект включает кабель USB-C – 3.5 мм аудиоджек, USB Type-A – USB-C, передатчик и переходник на полноразмерный USB, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена гарнитура в черном и белом вариантах исполнения. Конструкция выполнена из пластика, качество сборки высокое. Внешние поверхности преимущественно матовые, не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью.

Оголовье широкое, оно усилено и большая часть площади обтянута тканью, приятной тактильно. Предусмотрено изменение длины, направляющие двигаются плавно вдоль чашки, выбранное положение во время ношения не смещается.

Чашки с закругленными углами, внутри них 50 мм неодимовые излучатели. Нанесен логотип бренда. Общий вес конструкции 222 грамма.

На нижнем торце у Bloody GR285 разъем USB-C, используемый для проводного соединения с системой, а также проводной передачи сигнала. В комплекте есть переходник на универсальный 3.5 мм аудиоразъем.

Светодиодный индикатор активности и трехпозиционный переключатель режимов соединения. Переключение режимов и изменение статуса соединения сопровождают голосовыми подсказками. На этой же чашке сбоку выведены кнопки регулировки громкости, управления питанием и микрофоном.

Откидная ножка микрофона прячет его внутри чашки. Удобно если не требуется голосовое общение он не будет мешаться, также наушники можно носить на улице подключив к смартфону.

Амбушюры тканевые с мягким наполнителем внутри. Уши обхватывают полностью, обеспечивают пассивную звукоизоляцию хорошего качества. После снятия быстро восстанавливают свою форму.

Тесты

Это универсальная игровая гарнитура, которую можно использовать с разными типами устройств, как носимых, так и стационарных. Для соединения на частоте 2.4 ГГц нужно подключить комплектный передатчик к системе, проверяли работу с консолью PlayStation 5, ПК на Windows и MacBook Pro с macOS. Дальность стабильного соединения до 10 метров, работало без обрывов и заметной задержки. Сам передатчик выполнен в компактном корпусе с USB-C разъемом, упрощая прямое подключение к планшетам, смартфонам и консолям. Также предусмотрели переходник на полноразмерный USB, выполненный в виде флешки.

Для носимых устройств или ноутбука также можно использовать Bluetooth 5.3 с базовым набором кодеков. Под каждое из двух вариантов беспроводных соединений отдельные положения для переключателя. Есть резервное проводное соединение, соответствующий кабель идет в комплекте.

Bloody GR285 имеет хороший запас по громкости. Звуковая схема у них настроена на стереорежим и звучат они достойно. Низкие частоты хорошо выражены, басы достаточно напористые. Высокие и средние частоты в звуковой сцене представлены в достаточном количестве. Гарнитура хорошо подходит для прослушивания музыки, игр и фильмов. Объема звука и заводской настройки эквалайзера хватает для того чтобы позиционировать врагов, различать выстрелы, взрывы, шаги.

Есть микрофон для голосовых чатов и мессенджеров. Передает он голос без искажения. Удобно исполнена конструкция с возможностью спрятать его внутри чашки. Дополнительная настройка для работы на разных операционных системах не требуется.

Гарнитура демонстрировала длительное время автономной работы. В среднем около недели эксплуатации без подзарядки в типовом сценарии. Емкость аккумулятора 600 мАч.

Итоги

Bloody GR285 – беспроводные игровые наушники с двумя вариантами беспроводного и проводным соединениями, выполненные в эргономичной конструкции, выдающие звук хорошего качество, оснащенные чувствительным микрофоном и демонстрирующие длительное время автономной работы.