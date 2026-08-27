Официально: наушники HUAWEI FreeBuds 7 выпустят в сентябре

Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация беспроводных наушников FreeBuds 7 состоится в Китае уже в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие полувнутриканальной конструкции, массу одного наушника 4,3 грамма, черной, белой, оранжевой и фиолетовой расцветок корпуса, а также улучшенной системы активного шумоподавления. Напомним, что выпущенное год назад предыдущее поколение в лице FreeBuds 6 характеризуется 11-мм излучателем для средних и низких частот, твиттером для высоких частот, диапазоном воспроизводимых частот 14-48000 Гц, воспроизведением аудио без потерь на скорости 2,3 Мб/с, массой 4,9 грамма, сенсорной поверхностью, поддержкой жестов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, улучшенной системой шумоподавления, автономностью до 6 часов или до 36 часов с учетом зарядного кейса, который весит 40,3 грамма.