Наушники Edifier HECATE GT3 оценили в 40 долларов

Компания Edifier пополнила линейку игровой периферии беспроводными TWS-наушниками HECATE GT3, которые получили 11-миллиметровые динамические драйвера с трехслойной композитной «сэндвич»-диафрагмой из TPU, PEN и титана с вакуумным напылением. Новинка также характеризуется системой гибридного активного шумоподавления с эффективностью до −50 дБ (с тремя режимами: глубоким, комфортным и прозрачным), четырьмя микрофонами с умными алгоритмами подавления шума окружающей среды ENC на базе ИИ, передовым беспроводным адаптером Bluetooth 6.1 с функцией Multipoint для одновременного сопряжения с двумя устройствами, специальным игровым алгоритмом Focus+ для точной локализации шагов и выстрелов в шутерах, фирменной технологией ультранизкой задержки звука LLAT, брызгозащитой по стандарту IPX5, а также легкими корпусами весом всего 4,7 грамма и энергоэффективными аккумуляторами, выдающими до 12 часов автономности на одном заряде и до 48 часов в связке с комплектным кейсом. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 40 долларов.

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