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Представлены беспроводные наушники UGREEN T9

Компания UGREEN пополнила ассортимент внутриканальных наушников моделью UGREEN T9, которая получила 11-миллиметровые динамические излучатели. Новинка также характеризуется поддержкой аудиокодека LDAC, сертификацией звука высокого разрешения Hi-Res Audio, системой активного шумоподавления с эффективностью до 60 дБ, шестью микрофонами и двумя костными датчиками голоса, массой одного наушника 5 граммов, комплектными амбушюрами в размерах XS, S, M, L и XL, временем автономной работы до 15 часов или до 70 часов с учетом зарядного футляра, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, а также поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с одновременным сопряжением с двумя устройствами. Цена наушников на дебютном китайском рынке составила эквивалент 60 долларов.

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