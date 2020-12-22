Adobe Premiere Pro, Rush и Audition оптимизировали под новые MacBook

Компьютеры Mac M1 на базе ARM от Apple определенно завоевали популярность в сфере вычислительной техники и технологий, по крайней мере, до тех пор, пока конкуренты не выпустили аналоги. Мощность и возможности чипа определенно впечатлили как пользователей, так и экспертов, но все это напрасно, если приложения не воспользуются им. Хотя эмуляция Rosetta 2 также выполняет на удивление впечатляющую работу, ничто по-прежнему не может сравниться с запуском собственного программного обеспечения напрямую. Вот поче

му крупнейшие разработчики приложений уже готовы выпустить свои версии программ на ARM-процессоре. Компания Adobe, например, уже подготовила свои основные инструменты, вскоре подтянуться и другие разработчики.
Комментарии и отзывы MacBook Pro
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