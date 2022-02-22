AeroCool представил корпус Cipher Mid-Tower с 15 отсеками для дисков

AeroCool представила корпус Cipher формата Mid-Tower, предназначенный для тех, у кого большой объем локальной памяти. Корпус имеет в основном обычную компоновку с горизонтальными разделами, но с ключевым отличием. В передней правой части корпуса находится вентиляционное отверстие, в которое помещаются два 120-мм или два 140-мм вентилятора. Радиатор заканчивается в нише за поддоном материнской платы, а его вентиляторы находятся с другой стороны.

Он выходит через вентиляционные отверстия вдоль правой боковой панели. На левой боковой панели тоже есть вентиляционные отверстия, но они служат воздухозаборником. Здесь все становится интереснее. Вдоль лотка материнской платы установлены четыре съемных 3,5-дюймовых корзины для дисководов с зазором для вентиляторов радиатора. Эти клетки могут либо служить направляющими свежего воздуха для бокового радиатора, либо вмещать до восьми 3.5-дюймовых HDD. Также вы можете вытащить ненужные дисковые корзины из корпуса.

Возможности хранения на этом не заканчиваются. В нижнем отсеке есть дополнительные три 3,5-дюймовых отсека, два 2,5-дюймовых диска можно установить за лотком материнской платы и два поверх перегородки, всего 15 дисков, не считая твердотельных накопителей M.2 на вашей материнской плате.

Другие варианты вентиляции включают в себя три передних крепления для 120-мм вентиляторов за сетчатым воздухозаборником, три 120-мм верхних и 120-мм задний. Подключение на передней панели довольно стандартное, с разъемами USB 3.x типа A, двумя разъемами USB 2.0 и HDA. Корпус имеет размеры 205 мм x 485 мм x 485 мм (ШхГхВ). Компания не раскрыла цены.

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