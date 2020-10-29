Aerocool Atomic Lite с большим вентилятором в комплекте

Если вы следите за современным рынком компьютерных корпусов, то могли заметить, что производители все чаще стали радовать пользователей довольно приятным бонусом в виде вентилятора в комплекте — вы просто достаете корпус из коробки, а там уже установлен вентилятор. В модели Aerocool Atomic Lite производитель решил пойти дальше, поставив на лицевой стороне вентилятор с диаметром лопастей 180 миллиметров. Этого предостаточно, чтобы продувать корпус, при этом пользователю не нужно дополнительно платить за покупку элементы охлаждения системы. Да, конечно, это далеко не самый дорогой и качественный вентилятор, но сам факт его наличия не может не радовать, тем более сам корпус достаточно доступный на самом деле, а нам большего и не нужно.