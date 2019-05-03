Aerocool SI-5200 RGB стоит своих денег

Если производителям игровой периферии еще кое-как удается увлечь свою аудиторию, то разработчикам компьютерных корпусов намного сложнее. Нужно придумывать новый дизайн, но не забывать о практичности, плюс думать об охлаждении, прокладке кабелей и так далее. К счастью, у Aerocool это получатся достаточно хорошо и компания постоянно радует нас качественным контентом. К примеру, в свет вышел новый двухсекционный корпус Aerocool SI-5200 RGB, который позволяет вам совершенно иначе взглянуть на свой компьютер и иначе относиться к его начинке. Здесь и большое стеклянное полотно на боковой панели, и масса пространства внутри, и подсветка вентиляторов прямо из коробки. Кроме того, это довольно доступный продукт, который точно стоит своих денег.