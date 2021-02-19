Aerocool анонсировала обновленные блоки питания из линейки AERO BRONZE

Aerocool представила обновленные блоки питания линейки AERO BRONZE.

Линейка сохранила основные преимущества предыдущих моделей, надежность, производительность, соотношение цены и качества. Линейка AERO BRONZE включает следующие модели: 550M, 650M, 750M и 850M. Буква "М" означает, что блоки питания используют полностью модульную систему кабелей.

Корпус блока питания имеет черное матовое покрытие. Внутри расположен 120 мм, он обеспечивает охлаждение внутренних компонентов (японских конденсаторов), а также бесшумную работу.

Модели оснащены полным набором функций защиты, таких как защита от перегрузки по напряжению, мощности и току, пониженного напряжения и его скачков, коротких замыканий и перегрева.

Сертификат 80Plus 230V EU обеспечивает КПД до 90%. Все модели прошли тесты на надежность и оснащены встроенным APFC для улучшенной стабилизации напряжения и снижения энергопотребления.

Модель AERO BRONZE 850M оснащается 12-контактным кабелем для питания новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Блоки питания AERO BRONZE появятся в продаже в этом месяце.