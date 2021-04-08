Aerocool представила блоки питания серии Dorado

Серия Dorado имеет сертификацию 80 Plus Gold. Как ожидается, блоки питания займут средний ценовой сегмент на рынке.
Блоки питания Aerocool Dorado оснащены 120 мм вентилятором с адресуемой RGB-подсветкой. Пользователь может выбрать до 13 режимов освещения. Кабели фиксированные и плоские.
Что касается внутренней начинки блоков питания, производитель использовал надежные японские конденсаторы. Конструкция предусматривает одну шину +12 В и активный PFC.
Цену блоков питания серии Dorado компания не раскрыла.