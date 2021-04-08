Aerocool представила блоки питания серии Dorado

Aerocool представила новую серию блоков питания под названием Dorado. В серию вошли модели мощностью 500 Вт, 650 Вт и 750 Вт.

Серия Dorado имеет сертификацию 80 Plus Gold. Как ожидается, блоки питания займут средний ценовой сегмент на рынке.

Блоки питания Aerocool Dorado оснащены 120 мм вентилятором с адресуемой RGB-подсветкой. Пользователь может выбрать до 13 режимов освещения. Кабели фиксированные и плоские.

Что касается внутренней начинки блоков питания, производитель использовал надежные японские конденсаторы. Конструкция предусматривает одну шину +12 В и активный PFC.

Цену блоков питания серии Dorado компания не раскрыла.