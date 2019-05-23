Aftershock представила ПК с открытым контуром технологии водяного охлаждения

Aftershock объявил о новом флагмане Explorer для настольных компьютеров, который по умолчанию будет иметь настраиваемую систему жидкостного охлаждения без обратной связи. Этот подход является первым для компании, так как вы все еще можете приобрести Ultracore с регулярным воздушным охлаждением.

Explorer - это суперсовременная система, которая может похвастаться жесткими трубками ручной работы из прозрачного акрила или хромированного металла. Explorer использует корпус Core P3 с открытой концепцией Thermaltake, с боковыми панелями из прозрачного закаленного стекла и дизайном под открытым небом, который отображает ваше оборудование во всей красе. Кейс также можно установить на стену, как произведение искусства.

Aftershock Explorer поставляется в двух вариантах с водяным охлаждением без обратной связи. Первым из них является Hardline Acrylic, который позволяет увидеть трубки внутри Explorer. Второй вариант - Chrome Metal Hardline, который имеет ЖК-дисплей для показа температуры вашего ПК.

Помимо возможностей водяного охлаждения, Aftershock Explorer содержит некоторые из самых мощных игровых аппаратных средств, чтобы вы никогда не испытывали недостатка в качественных играх. Он позволит настроить до двух SSD и двух жестких дисков. С визуальной точки зрения его можно оснастить графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 2080 / 2080TI, чтобы обеспечить наиболее оптимальную графическую мощь. Его 8-ядерный процессор Intel i7 / i9 9-го поколения обеспечивает наивысшую производительность в вашей повседневной работе. Кроме того, материнская плата Z390 обеспечивает максимально гибкую настройку. Размеры 512 х 333 х 470 мм. Цены на Aftershock Explorer начинается от $ 3300.