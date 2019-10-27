AirPods Pro будут доступны в нескольких цветах

Компания Apple может представить наушники AirPods Pro в 8 цветовых вариантах. Компания пытается по цвету соответствовать линейке iPhone 11 Pro.

Ожидается, что AirPods Pro будут иметь систему активного шумоподавления и водонепроницаемость. Зарядный чехол, скорее всего, будет выполнен из металла и получит защиту по стандарту IP67. Также по слухам AirPods Pro оснастят обновленным чипом, который не только улучшит качество звука, но и повысит стабильность и дальность связи. Предположительная стоимость $ 260.