AirPods Pro получат новый порт и важную функцию уже в сентябре

В сентябре текущего года компания Apple планирует выпустить смартфоны iPhone 15 и iPhone 15 Pro с портом USB Type-C, а также ряд других устройств, которые можно смело записать в категорию аксессуаров. Например, поставщиками секретной информации сообщается, что компания также представит новый кейс с поддержкой USB Type-C для AirPods Pro. Стоит отметить, что текущий чехол для зарядки наушников оснащён разъемом Lightning, который хорошо совместим с текущим стандартом, однако под давлением Евросоюза Apple откажется от разъёма Lightning в пользу более универсального порта. Это значит, что компания Apple постепенно отойдёт от использования кабеля Lightning и сделает аксессуары более универсальными с помощью порта USB Type-C во всех новых устройствах.

Кроме того, в сети давно ходят слухи, что модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro также будут оснащены новым портом USB Type-C, который предложит ряд преимуществ по сравнению с портом Lightning. Например, USB Type-C позволит осуществлять более быструю передачу данных и зарядку большей мощности. Конечная цель компании, если верить ранее слитым данным, может заключаться в создании iPhone без портов, но на данный момент USB Type-C кажется правильным выбором. Кроме этого, компания также работает над новой функцией тестирования слуха для AirPods. Эта функция позволит AirPods воспроизводить определённые звуки в ухо пользователя для обнаружения проблем со слухом без участия специалистов и врачей.