Представлена игровая гарнитура Razer Barracuda V2 Pro

Компания Razer представила Razer Barracuda V2 Pro — флагманскую беспроводную игровую гарнитуру, ориентированную на пользователей разных платформ. Она создана для тех геймеров, кто без труда переходит от игры за компьютером к мобильным устройствам, а также получает дополнительную свободу при использовании консолей и портативных систем. Разработанная с учётом актуальных запросов игрового сообщества, Barracuda V2 Pro объединяет 40-мм излучатели Razer TriForce Bio-Cellulose, функцию THX Spatial Audio+, гибридное активное шумоподавление, ИИ-систему подавления шума на микрофоне и одновременное сопряжение через 2,4 ГГц и Bluetooth. Всё это работает в наушниках, способных проработать до 70 часов без подзарядки. Благодаря Razer HyperSpeed Wireless модель Barracuda V2 Pro обеспечивает минимальную звуковую задержку в играх — вдвое меньшую, чем Bluetooth LE, сохраняя стабильное качество звука и голосового общения на ПК, мобильных устройствах, консолях и портативных гаджетах. Встроенная клавиша Razer SmartSwitch даёт возможность за пару секунд переходить между соединением 2,4 ГГц и Bluetooth, так что и настольные, и мобильные устройства остаются одинаково комфортными в использовании.

За счёт 40-мм драйверов Razer TriForce Bio-Cellulose гарнитура Barracuda V2 Pro выдаёт глубокое, натуральное звучание с отчётливыми высокими частотами, прозрачной серединой и мощными басами без искажений, обеспечивая детализированное воспроизведение в играх, музыке и развлекательном контенте. При подсоединении к компьютеру Barracuda V2 Pro даёт доступ к THX Spatial Audio+ с виртуальным объёмным звуком 7.1.4, добавляя четыре верхних канала, которые распределяют звуковые сигналы не только вокруг игрока, но и над ним, формируя более точную и многоуровневую звуковую картину. Встроенный отсек для беспроводного адаптера упрощает переноску, а мягкие амбушюры и удобное оголовье позволяют использовать наушники долгое время во время игровых сессий, рабочих звонков и повседневного досуга.

Двухрежимная микрофонная система подстраивается под обстоятельства: съёмный микрофон на штанге даёт максимальную разборчивость голоса для игр на ПК и командной связи, а встроенные микрофоны с формированием луча выполняют его роль при использовании в дороге. Система шумоподавления микрофона на базе искусственного интеллекта действует в обоих вариантах, снижая фоновые шумы, чтобы речь оставалась чёткой в любом месте. Благодаря автономности до 70 часов Barracuda V2 Pro рассчитана на несколько дней применения, что уменьшает потребность в частой зарядке и позволяет игрокам дольше оставаться в игре.