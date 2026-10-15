Представлена игровая гарнитура Razer Barracuda V2 Pro

За счёт 40-мм драйверов Razer TriForce Bio-Cellulose гарнитура Barracuda V2 Pro выдаёт глубокое, натуральное звучание с отчётливыми высокими частотами, прозрачной серединой и мощными басами без искажений, обеспечивая детализированное воспроизведение в играх, музыке и развлекательном контенте. При подсоединении к компьютеру Barracuda V2 Pro даёт доступ к THX Spatial Audio+ с виртуальным объёмным звуком 7.1.4, добавляя четыре верхних канала, которые распределяют звуковые сигналы не только вокруг игрока, но и над ним, формируя более точную и многоуровневую звуковую картину. Встроенный отсек для беспроводного адаптера упрощает переноску, а мягкие амбушюры и удобное оголовье позволяют использовать наушники долгое время во время игровых сессий, рабочих звонков и повседневного досуга.
Двухрежимная микрофонная система подстраивается под обстоятельства: съёмный микрофон на штанге даёт максимальную разборчивость голоса для игр на ПК и командной связи, а встроенные микрофоны с формированием луча выполняют его роль при использовании в дороге. Система шумоподавления микрофона на базе искусственного интеллекта действует в обоих вариантах, снижая фоновые шумы, чтобы речь оставалась чёткой в любом месте. Благодаря автономности до 70 часов Barracuda V2 Pro рассчитана на несколько дней применения, что уменьшает потребность в частой зарядке и позволяет игрокам дольше оставаться в игре.