Наушники REDMI Clip Neo получат симметричную конструкцию

Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках REDMI Clip Neo, которые будут представлены 27 октября. Производитель подтвердил симметричную конструкцию в форм-факторе клипс без необходимости вставлять в слуховой канал, массы наушника 5,3 грамма, зарядного футляра без расположения левого и правого наушников, мягкого жидкого силикона, 0,6-мм упругой титановой проволоки с эффектом памяти формы, бионической изогнутой формы корпуса, расстояния между зажимами 3,4 мм, 12-миллиметрового динамического излучателя с высокопроизводительной двойной магнитной системой, мембраны с алмазоподобным покрытием, алгоритма для усиления низких частот с динамической компенсацией, настраиваемого эквалайзера и динамического шумоподавления с ИИ при телефонных звонках.

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