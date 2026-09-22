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Наушники REDMI Buds 8S получат улучшенное шумоподавление

Компания Xiaomi раскрыла подробности о беспроводных наушниках REDMI Buds 8S, которые будут представлены уже 22 сентября. Итак, подтверждено наличие полу-вставной конструкции, массы одного наушника 4,2 грамма, 11-мм динамического драйвера с крупной магнитной системой, пяти предустановленных пресетов эквалайзера и десятиполосной персонализированной настройки звучания, сертификации аудио высокого качества Hi-Res Audio Wireless, поддержки передового аудиокодека LHDC-V5, улучшенной на 70% системы шумоподавления, системы из трёх микрофонов с алгоритмами искусственного интеллекта для подавления шума во время голосовых вызовов и защиты от ветра до 12 м/с, а также черной, белой и зеленой расцветок корпуса.

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