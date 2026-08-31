Наушники Huawei FreeBuds Neo получат ANC и LDAC

На предстоящей презентации, запланированной на 2 сентября, компания Huawei анонсирует не только смарт-часы Watch 6, Watch GT 7 и Watch D3, но также представит публике новые беспроводные наушники FreeBuds Neo. Ресурс Winfuture уже успел опубликовать качественные рендеры и детальные технические спецификации этого будущего устройства.

Судя по утечкам, инженеры Huawei выбрали для новинки корпус, который стал заметно более обтекаемым и чуть менее габаритным, если сравнивать его с моделью FreeBuds Pro 5. Из-за этого новые наушники внешне сильнее напоминают Apple AirPods Pro (цена на Amazon — 199 долларов), нежели более ранние представители линейки FreeBuds от самого Huawei. Ожидается, что полностью беспроводное решение предложит покупателям довольно выгодное сочетание цены и возможностей: по слухам, FreeBuds Neo появятся на европейском рынке с рекомендованной ценой в 129 евро (примерно 149 долларов). За эту сумму пользователь получит наушники с силиконовыми вкладышами и динамическими излучателями диаметром 11 мм, которые воспроизводят звуковой диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Подключение к смартфону осуществляется через Bluetooth 6.0, при этом поддерживаются стандартные кодеки SBC и AAC, а также фирменный Hi-Fi кодек Sony LDAC. Система активного шумоподавления (ANC) включена в базовую комплектацию, как и отдельный чип, предназначенный для улучшения разборчивости голоса во время разговоров с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

Согласно имеющимся данным, без включенного шумоподавления наушники способны проработать до 10 часов, а при активированном ANC время автономной работы сокращается до 6,5 часов. Если использовать зарядный футляр, суммарное время работы увеличивается до 40 часов без шумоподавления и до 24 часов с ним. Кроме того, корпус наушников получил степень защиты IP55, что гарантирует устойчивость к поту и дождю.
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