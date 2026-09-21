Игровая гарнитура iQOO Gaming Headset готова к выходу

Компания iQOO объявила, что 29 сентября в Китае будет представлена первая для бренда игровая гарнитура iQOO Gaming Headset. На той же презентации дебютирует флагманский смартфон iQOO 16 и игровой планшет iQOO Pad Ultra. Что касается гарнитуры, пока подтверждено наличие четырех режимов подключения, в том числе быстрого режима 2,4 ГГц с ультранизкой задержкой, технологии кросс-платформенного пространственного аудио и фирменных игровых аудиоэффектов MonsterSound.

Напомним, что этим летом были выпущены беспроводные наушники iQOO TWS 5e с 11-мм излучателями с биокомпозитной диафрагмой, фирменными игровыми эффектами Monster Sound и пространственным звучанием DeepX 3.0, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LC3, системой активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ, шумоподавлением на основе искусственного интеллекта во время телефонных звонков, игровым режимом с задержкой 42 мс, поддержкой Bluetooth 5.4 и временем автономной работы до 11,5 часа или до 50 часов с учетом зарядного футляра.