Akasa анонсировала новый корпусный вентилятор SOHO AR Dawn Edition

Akasa, ведущий поставщик устройств для активного охлаждения, выпустила новый корпусный вентилятор SOHO AR Dawn Edition. Версия SOHO AR Dawn с чистой белой эстетикой и ярким RGB кольцом идеально подходит для светлых сборок ПК и обеспечивает контрастный цвет для более темных сборок. Эстетика — не единственное преимущество, поскольку SOHO AR обеспечивает мощный поток воздуха при почти бесшумной работе.

Новейший представитель линейки RGB-продуктов SOHO, Dawn edition имеет размер 120 мм, дополняя черный вентилятор Dusk edition. Эти ослепительные вентиляторы SOHO имеют минималистское неоновое кольцо aRGB с более чем 16 миллионами комбинаций подсветки. Гладкие лопасти вентилятора имеют аэродинамическую форму, создавая мощный воздушный поток до 52,9 кубических футов в минуту и ​​сильное давление воздуха до 1,75 мм воздушного столба. aRGB подключается с помощью трехконтактного разъема 5 В и может легко управляться с помощью основных программ управления RGB, таких как Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome и Razer Chroma RGB. Akasa также предоставляет контроллеры aRGB, если они не включены в материнскую плату, которые являются отличным дополнением к любой красочной сборке.

Вентиляторы SOHO AR оснащены технологией подшипников MHD, которая использует магнитные поля для повышения гладкости смазки подшипников, что приводит к чрезвычайно тихой работе, более плавному вращению и увеличению срока службы вентилятора до 40 000 часов. Мягкая, усиленная рама вентилятора также способствует бесшумной работе, сводя шум к минимуму.
Akasa анонсировала новые процессорные кулеры, совместимые с …
Akasa анонсировала новые процессорные кулеры, совместимые с Akasa объявила о выпуске обновленного набора процессорных кулеров, совместимых с новейшей системой крепле…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиат…
Кулеры Alphacool Eisbaer Aurora поставляются с новыми радиатAlphacool начала выпускать новые системы жидкостного охлаждения Eisbaer Aurora и Eisbaer LT Aurora 360 AI…
be quiet! добавила стандартную поддержку LGA1700 для большин…
be quiet! добавила стандартную поддержку LGA1700 для большинbe quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК премиум-класса, объявляет, что на сегодняшний день п…
Представлены новые комплекты охлаждения от CORSAIR…
Представлены новые комплекты охлаждения от CORSAIRCORSAIR, мировой лидер в области компонентов предназначенных для геймеров, создателей контента и сборщико…
AlphaCool представила заднюю панель с активным охлаждением д…
AlphaCool представила заднюю панель с активным охлаждением дAlphacool сегодня анонсировала заднюю панель в активным водяным охлаждением для видеокарт GeForce RTX 308…
Bitspower представила цифровой детектор утечек Digital Leak …
Bitspower представила цифровой детектор утечек Digital Leak Bitspower Digital Leak Detector оснащен цифровым манометром и воздушным насосом и предлагает быстрый и бе…
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5…
Alphacool выпускает резервуар ES 4U со встроенной помпой D5Сегодня Alphacool представил резервуар ES 4U со встроенной помпой D5 из серии Enterprise Solutions. Сочет…
Arctic представила серверные вентиляторы с оптимизированным …
Arctic представила серверные вентиляторы с оптимизированным Компания ARCTIC, ведущий производитель малошумных кулеров и компонентов для ПК, объявила о выпуске трех н…
Обзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентиляторОбзор Arctic F9 Silent (ACFAN00211A). Тихий 92-мм вентилятор
Обзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкойОбзор PCcooler GI-X4S. Кулер для процессора с подсветкой
Обзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлениемОбзор Arctic Cooling BioniX P120 (ACFAN00116A). Вентиляторы с высоким статическим давлением
Обзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждениемОбзор DIGMA D-NCP170-2H. Подставка для ноутбука с охлаждением
Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5Обзор be quiet! MC1 (BZ002). Радиатор для М.2 в PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor