Akasa анонсировала новый корпусный вентилятор SOHO AR Dawn Edition

Akasa, ведущий поставщик устройств для активного охлаждения, выпустила новый корпусный вентилятор SOHO AR Dawn Edition. Версия SOHO AR Dawn с чистой белой эстетикой и ярким RGB кольцом идеально подходит для светлых сборок ПК и обеспечивает контрастный цвет для более темных сборок. Эстетика — не единственное преимущество, поскольку SOHO AR обеспечивает мощный поток воздуха при почти бесшумной работе.

Новейший представитель линейки RGB-продуктов SOHO, Dawn edition имеет размер 120 мм, дополняя черный вентилятор Dusk edition. Эти ослепительные вентиляторы SOHO имеют минималистское неоновое кольцо aRGB с более чем 16 миллионами комбинаций подсветки. Гладкие лопасти вентилятора имеют аэродинамическую форму, создавая мощный воздушный поток до 52,9 кубических футов в минуту и ​​сильное давление воздуха до 1,75 мм воздушного столба. aRGB подключается с помощью трехконтактного разъема 5 В и может легко управляться с помощью основных программ управления RGB, таких как Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light, ASUS AURA, ASRock Polychrome и Razer Chroma RGB. Akasa также предоставляет контроллеры aRGB, если они не включены в материнскую плату, которые являются отличным дополнением к любой красочной сборке.

Вентиляторы SOHO AR оснащены технологией подшипников MHD, которая использует магнитные поля для повышения гладкости смазки подшипников, что приводит к чрезвычайно тихой работе, более плавному вращению и увеличению срока службы вентилятора до 40 000 часов. Мягкая, усиленная рама вентилятора также способствует бесшумной работе, сводя шум к минимуму.