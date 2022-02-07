Akasa объявляет о выпуске вентилятора OTTO со степенью защиты IP68

Akasa, ведущий поставщик систем активного охлаждения, объявила о новейших дополнениях к своей линейке вентиляторов — серии 120-мм корпусных вентиляторов OTTO со степенью защиты IP68.

Вентиляторы имеют эргономичный дизайн для автомобильной промышленности, чтобы помочь сгладить удары и вибрации, которые будут терпеть вентиляторы - запатентованная антивибрационная конструкция обеспечивает идеальную амортизацию между механическими лопастями вентилятора и рамой из армированного стекловолокном полимера. Обладая классом защиты IP-68, OTTO практически создан для тяжелых условий эксплуатации и промышленных применений. Съемная рама идеально подходит для обслуживания и очистки компьютерной системы, позволяя продлить срок службы при надлежащем уходе.

Серия OTTO оснащена трехфазным двигателем, расположенным внутри корпуса вентилятора, который обеспечивает более плавное переключение между электромагнитными пазами, снижает вибрацию вентилятора и увеличивает его эффективность и долговечность. OTTO SC12 от Akasa имеет серповидную конструкцию лопастей, которая обеспечивает точно настроенную кривую PQ для оптимизации статического давления. Это обеспечивает больший поток воздуха в концентрированных пространствах, что идеально подходит для радиаторов жидкостного охлаждения и охлаждения радиатора башенного кулера. Пыль и грязь не смогут оседать внутри этих радиаторов, что повышает их эффективность и сокращает время обслуживания.