Akasa представила башенный кулер SOHO H4 с яркой подсветкой

Компания Akasa представила башенный кулер SOHO H4. Его TDP 185 Вт позволяет справиться с охлаждением мощных процессоров Core i9 и Ryzen 9.

Кулер SOHO H4 имеет стильный дизайн и яркую подсветку. Подсветка заключена в вентиляторе и на верхней крышке. Ее можно настроить с помощью программного обеспечения: MSI JRainbow, ASUS AURA ASRock RGB Sync, Gigabyte RGB Fusion и Razer Chroma.

Радиатор кулера выполнен из алюминия. Медные тепловые трубки с непосредственным контактом с процессором эффективно отводят тепло на радиатор. Вентилятор SOHO AR легко устанавливается и его можно приподнять для более широкой совместимости с с модулями памяти. Akasa SOHO H4 совместим для установки на платформы AMD и Intel.

SOHO H4 доступен для заказа в Европе и США. Цена составляет от 55,85 евро.
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