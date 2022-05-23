Akasa представила новые вентиляторы Alucia SC12 и SC14

Компания Akasa выпустила набор корпусных вентиляторов в линейке продуктов Alucia, дополнив Alucia H4. Серия Alucia SC выпускается в размерах 120 мм (SC12) и 140 мм (SC14).

Вентиляторы Akasa Alucia SC обеспечивают большой воздушный поток, благодаря оптимизированной конструкции лопастей вентилятора. Alucia SC состоят из прочной армированной пластиковой рамы и темно-синих лопастей вентилятора. Скорость вращения составляет 500–2000 об/мин (SC12), 600–1800 об/мин (SC14). Заявленный срок службы вентилятора достигает 40 000 часов. Антивибрационные прокладки гасят шум и вибрацию.

Alucia SC12 и Alucia SC14 доступны для заказа в Великобритании, Европе и США по цене от 13 евро.
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