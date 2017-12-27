Akasa представила три корпуса для NUC-компьютеров поколения Dawson Canyon

Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов для создания компактных компьютеров NUC (Next Unit of Computing) тремя новыми моделями: Newton D3, Newton S7D и Plato X7D. Новинки работают с платами Intel NUC поколения Dawson Canyon и позволяют создать безвентиляторную систему с нулевым уровнем шума. Тепло отводится посредством алюминиевых рёбер, выполняющие функцию радиатора. Модель Newton D3 поддерживает платы NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKE и NUC7i3DNHE, а также оснащается двумя разъёмами USB 3.0 и последовательным портом. Ее габариты равны 150:200:47 мм.

Newton S7D работает с платами NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE, NUC7i5DNKE, NUC7i3DNKE, NUC7i5DNHE и NUC7i3DNHE, а ее размеры равны 176,6:200:53,6 мм. На лицевой панели изделия предусмотрено по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Третья модель Plato X7D гораздо тоньше собратьев, ее габариты равны 247:240:39 мм. Изделие поддерживает платы NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE, NUC7i5DNKE, NUC7i3DNKE, NUC7i5DNHE или NUC7i3DNHE. На фронтальную панель выведено по два порта USB 3.0 и USB 2.0. Все три модели позволяют разместить один 2,5-дюймовый накопитель толщиной до 9,5 мм.