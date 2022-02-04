Akasa выпустила безвентиляторные корпуса Turing ABX и Newton A50

Компания Akasa, сегодня выпустила два компактных корпуса Turing ABX и Newton A50. Akasa Turing ABX — это компактный безвентиляторный корпус нового поколения для сборки мини-ПК GIGABYTE AMD Ryzen BRIX серии 4000U с графическим процессором Radeon. Корпус Turing ABX совместим со следующими моделями GIGABYTE Ryzen BRIX: GB-BRR3-4300, GB-BRR5-4500, GB-BRR7-4700 и GB-BRR7-480. Он содержит все порты ввода-вывода, которые входят в стандартную комплектацию этих моделей BRIX, однако система охлаждения заменена безвентиляторной конструкцией Akasa, встроенной в корпус.

Newton A50 представляет собой очень компактный корпус. Что касается опций ввода-вывода, в корпусе есть все, что могут предложить ПК ASUS PN51 и PN50, система охлаждения также заменена безвентиляторной конструкцией Akasa. Что касается доступности, эти корпусы станут доступны в течение следующих трех недель на Amazon.
Комментарии и отзывы Akasa Turing ABX
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