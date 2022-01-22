Akasa выпустит обновленные кулеры для ЦП с поддержкой сокета LGA 1700

Компания Akasa готовит к выпуску обновленные кулеры для процессора с поддержкой нового сокета LGA 1700. Новые кулеры Akasa будут иметь конструкцию радиатора, подходящую для процессоров Alder Lake, в соответствии с официальным руководством Intel по термическому и механическому проектированию. Согласно требованиям, новые кулеры получат увеличенную по диаметру основание, а также новую конструкцию радиатора, что позволит использовать высокие модули памяти. Akasa также планирует выпустить обновленные версии своих жидкостных кулеров AIO.