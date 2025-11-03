Alan Wake 2 запустили на MacBook Pro

Alan Wake 2 вышла чуть больше двух лет назад, но до сих пор остаётся лучшей демонстрацией возможностей Remedy по созданию графики, не имеющей аналогов в индустрии. Однако такой уровень визуальной детализации требует исключительно мощного оборудования, чтобы обеспечить стабильную частоту кадров, а при включённой технологии трассировки лучей счётчик FPS обычно моментально обрушивается. Соответственно, многие удивились, когда владелец MacBook Pro на процессоре M4 Max запустил игру с плавной производительностью, несмотря на отсутствие нативной версии для macOS. Пользователь Reddit под ником oyskionline сообщил, что использует 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M4 Max, включающим 14-ядерный центральный и 32-ядерный графический процессоры.

Через утилиту CrossOver ему удалось запустить Alan Wake 2, хотя ещё полгода назад, по его словам, это было невозможно. Это говорит о серьёзных улучшениях CrossOver за последние месяцы и если Remedy уже перенесла Control на компьютеры с Apple Silicon, нет причин, почему Alan Wake 2 не могла бы последовать тому же пути. По данным пользователя, MacBook Pro с M4 Max выдал 80 кадров в секунду при разрешении 1800×1169 пикселей при настройках графики High, активированном MetalFX Upscaling (режим Balanced) и включённой генерации кадров. Так как технология Frame Generation от NVIDIA не поддерживается на чипах Apple, вероятно, был использован мод AMD FSR 3. Но это всё равно впечатляющий результат.