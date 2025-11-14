Пользователь получил бесплатный MacBook Pro от Apple

Отличные продукты Apple идут в паре с такой же отличной клиентской поддержкой. Это в очередной раз подтвердилось, когда владелец MacBook Pro 2019 года на базе Intel получил совершенно бесплатно мощнейшее обновление — новый 14-дюймовый MacBook Pro на процессоре M5. Конечно, немаловажным фактором стало то, что клиент много лет платил ежемесячную подписку AppleCare+, благодаря чему его запрос автоматически получил высокий приоритет. Суть в том, что на Reddit пользователь под ником GeneralZilla рассказал, как стал обладателем M5 MacBook Pro совершенно бесплатно. Его ноутбук на базе Intel должен был во второй раз пройти обслуживание аккумулятора, но в ближайшем сервисном центре сообщили, что заменить батарею больше невозможно. Естественно, клиент рассердился — кто бы не возмутился, регулярно оплачивая AppleCare+ каждый месяц.

Однако настойчивость всё же сыграла свою роль — один из сотрудников Apple предложил заменить его устройство на «равноценное». И кто бы мог подумать, что ноутбук с процессором Intel окажется «эквивалентом» модели на базе M5! И здесь стоит отметить, что за шесть лет подписка AppleCare+ обошлась пользователю в сумме в 720 долларов, а новый базовый 14-дюймовый M5 MacBook Pro стоит 1599 долларов на сайте Apple. То есть пользователь получил новый ноутбук всего за полцены, что, безусловно, звучит крайне привлекательно. Впрочем, другие пользователи на Reddit отмечают, что ему, видимо, просто повезло — обычно Apple таких «подарков» не делает.
