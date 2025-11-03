В Windows 11 появится новая функция воспроизведения аудио

Компания Microsoft добавляет в Windows 11 новую функцию совместного воспроизведения звука, позволяющую одновременно транслировать аудио на две пары беспроводных наушников, колонок, гарнитур или слуховых аппаратов. Эта возможность реализована на базе кодека Bluetooth Low Energy (LE) Audio и уже распространяется в виде предварительной версии для участников программ Windows Insider Dev и Beta. Новая функция будет особенно полезна, если вы хотите посмотреть фильм вместе с другом или членом семьи на одном ноутбуке, либо поделиться музыкой, слушая её вдвоём через беспроводные наушники. Для активации нужно подключить к ПК устройства с поддержкой Bluetooth LE, а затем выбрать пункт «Shared audio (preview)» в панели быстрых настроек Windows 11.

Ещё в августе Microsoft добавила поддержку LE Audio, что улучшило качество звука при использовании беспроводных гарнитур в играх и звонках. Подобную функциональность уже внедряют и другие производители — Google использует основанную на Bluetooth LE технологию Auracast, позволяющую транслировать звук с устройств на Android 16 на совместимые слуховые аппараты и подключать к смартфону сразу две пары наушников. Аналогичная поддержка появилась и у Samsung в серии Galaxy S24. На данный момент совместное воспроизведение звука доступно только на отдельных моделях Copilot Plus PC, включая Surface Laptop (13,8 и 15 дюймов) и Surface Pro 13. Позднее функция появится на Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro, Surface Laptop 13 и других устройствах.
