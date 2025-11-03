В Windows 11 появится новая функция воспроизведения аудио

Ещё в августе Microsoft добавила поддержку LE Audio, что улучшило качество звука при использовании беспроводных гарнитур в играх и звонках. Подобную функциональность уже внедряют и другие производители — Google использует основанную на Bluetooth LE технологию Auracast, позволяющую транслировать звук с устройств на Android 16 на совместимые слуховые аппараты и подключать к смартфону сразу две пары наушников. Аналогичная поддержка появилась и у Samsung в серии Galaxy S24. На данный момент совместное воспроизведение звука доступно только на отдельных моделях Copilot Plus PC, включая Surface Laptop (13,8 и 15 дюймов) и Surface Pro 13. Позднее функция появится на Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro, Surface Laptop 13 и других устройствах.