Alcatel 1V Plus официально выпущен

Китайский технологический гигант Alcatel представила ещё один смартфон начального уровня с названием 1V Plus.

Новинка оснащена 6,22-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Устройство оснащено восьмиядерным процессором MediaTek MT6762D с тактовой частотой 1,8 ГГц. Процессор работает в паре с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположились два модуля, где основной сенсор на 13 мегапикселЬ, а второй на 5 мегапиксель. Спереди расположена селфи-камера на 5 мегапиксель. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкосью 4000 мАч. Компания ещё к сожалению не раскрыла подробности о ценах и доступности Alcatel 1V Plus.