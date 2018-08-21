Alcatel 5V с аккумулятором на 4000 мАч вышел в России

Бренд Alcatel дал старт российским продажам долгоиграющего смартфона Alcatel 5V, который получил аккумулятор на 4000 мАч. Новинку также оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1500:720 пикселей, однокристальную платформу MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.1. Размеры устройства равны 153,7:74,55:8,5 мм, масса – 158 г. Рекомендованная цена смартфона составляет 13990 рублей.