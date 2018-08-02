Alcatel представил недорогой смартфон 5V

Лицевая камера на 8 Мп используется для идентификации по лицу пользователя (для этого требуется всего 0,5 секунды, используется 106 контрольных точек, допускается угол до 30 градусов). Предусмотрены также два SIM-слота и один MicroSD, сканер пальцевых отпечатков.Объемы ОЗУ и ПЗУ составляют 3 Гб и 32 Гб соответственно. Основная камера с искусственным интеллектом (автоматически определяет сцены и предметы (11 штук) и выставляет оптимальные значения контраста, резкости, яркости и насыщенности. Отдельно компания TCL сообщает об интегрированном в интерфейс камеры приложении Google Lens, предоставляющем возможность получения из Интернета информации об окружающих объектах. О стоимости смартфона пока неизвестно.