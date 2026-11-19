Официально: HONOR Magic9 Pro Max выйдет в Европе

Компания HONOR сообщила, какие смартфоны серии Magic9 выйдут на европейский рынок. Это будут Magic9 Pro Max и Magic9 Lite+, а вот базовый Magic9 останется эксклюзивом китайского рынка. Что касается Magic9 Lite+, то это может быть переименованный HONOR X9e Pro.

Напомним, что Magic9 Pro Max оснащается аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, 6,85-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1320:2868 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, локальной пиковой яркостью 10000 нит и глобальной пиковой яркостью 2000 нит, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик оптического формата 1/1,28 дюйма, оптика с диафрагмой f/1.57 и стабилизацию уровня CIPA 8.0), 200 Мп (перископический телеобъектив с диафрагмой f/2.6 и сенсор размера 1/1,4 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), фирменным чипом для обработки изображений H1 и защитой от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K.