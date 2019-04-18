Alexa приходит на запястье с недорогими и функциональными умными часами Xiaomi Amazfit Verge

Умные часы Amazfit Verge от суб-бренда Xiaomi Huami уже представлял собой потрясающие умные часы с такими функциями, как 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание физической активности, анализ сна и уведомления с вашего телефона.

Теперь эти умные часы стоимостью $160 получают значительное обновление благодаря поддержке виртуального помощника Amazon Alexa. Также добавлена функция голосовых вызовов для пользователей iOS после эксклюзивного запуска для Android.

Часы Amazfit Verge были удостоены наградой Red Dot Award 2019 за дизайн продукта. Она присваивается изделиям, прошедшим испытания международным жюри из экспертов, и отличает их за выдающийся дизайн и инновации.