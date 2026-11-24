Часы HUAWEI WATCH Air оценили в 375 долларов

Компания HUAWEI объявила о выпуске умных часов WATCH Air, которые могут похвастаться корпусом из высокоглянцевого титанового сплава толщиной 6,9 мм и массой 27 граммов. Новинка характеризуется 1,92-дюймовым AMOLED-экраном LTPO 2.0 с разрешением 480:408 точек, сапфировым стеклом, рамками шириной 1,4 мм, яркостью до 3500 нит и кадровой частотой 60 Гц, вращающейся головкой и дополнительной кнопкой, полной экспресс-проверкой одним нажатием, функциями измерения пульса, автоматическим отслеживанием уровня кислорода в крови, температуры тела, качества сна и уровня стресса, ЭКГ-анализом, поддержкой 110 режимов тренировок, двухчастотной навигацией GPS L1 + L5, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC, поддержкой NearLink, батареей ёмкостью 350 мАч, водонепроницаемостью уровня 5 ATM и защитой от пыли по стандарту IP6X, а также диапазоном рабочих температур от −20 до +45 °C. Цена часов в Китае составляет эквивалент 375 долларов.