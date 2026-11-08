Часы Casio G-Shock GBM-2100LXB-1A2JF оценили в 270 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент серии ударопрочных часов GBM-2100 моделью G-Shock GBM-2100LXB-1A2JF. Новинку оснастили восьмиугольным безелем из нержавеющей стали с чёрным IP-покрытием, корпусом из полимеров, биопластика и нержавеющей стали с массой 72 грамма и размерами 49,3:44,4:11,9 мм, ремешком из биопластика, экраном с защитным минеральным стеклом, ударопрочной конструкцией, водонепроницаемостью уровня 20 бар, системой солнечной зарядки Tough Solar с автономностью до семи месяцев в обычном режиме и до 18 месяцев в энергосберегающем, поддержкой беспроводной связи Bluetooth для сопряжения с фирменным приложением CASIO WATCHES и двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator. Цена часов на дебютном японском рынке составляет эквивалент 270 долларов.

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