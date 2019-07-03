Alfa Future People рассказала о концепции фестиваля в этом году

В период с 16 по 18 августа на территории поселка Большое Козино уже шестой год подряд будет организован один из самых масштабных фестивалей в России Alfa Future People. По сравнению с предыдущим годом, организаторы не стали до последнего умалчивать о концепции главной сцены и представили проект Main Alfa Stage. Ее длина составит 100 метров, а высота 35. В очередной раз эта сцена по праву будет являться самой большой сценой в России. Кстати, это не единственное достижение главного фестиваля электронной музыки и технологий в России. Помимо самой большой сцены, у AFP еще и самая развитая фестивальная инфраструктура. Для легковых автомобилей и домов на колесах будет организована специальная парковка на территории фестиваля. Существуют благоустроенные кемпинги трех видов с бесплатной горячей водой, душем и туалетом, а для любителей сэкономить, будет организован так называемый «Дикий кемпинг», однако в этом году он перемещен на иное место. На фестивале будет представлено 20 фудтраков, и более 40 точек питания, среди которых «Папа Джонс», «Burger Heroes» и многие другие. В период с 16 по 18 августа на территории поселка Большое Козино уже шестой год подряд будет организован один из самых масштабных фестивалей в России Alfa Future People. Напомним, что в 2019 году на AFP будет установлено 7 сцен, каждая из которых олицетворяет отдельное направление в электронной музыке. Традиционные сцены: Alfa Main Stage, Bass Stage by S7 Airlines, Miller Future Music и Burn Stage. Впервые на AFP будут такие сцены, как Mentos Fresh Connector, Deep Stage, Live Stage.На фестивале будет присутствовать зона спорта, с мастер классами от ведущий спортсменов страны, и лекторий, программу которого организовал онлайн-университет Skillbox. Новым, по сравнению с прошлым годом, будет небольшой парк аттракционов от партнеров фестиваля Burn, в состав которого войдет карусель, высотой 17 метров.