Рацию Xiaomi Walkie Talkie 2S выпустили в оранжевом цвете

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой, оранжевой, версии портативной рации Walkie Talkie 2S, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 42 долларов. Новинка оснащается 4-ваттным передатчиком с дальностью связи в городе до пяти километров, 1,77-дюймовым цветным экраном, 36-миллиметровым динамиком, портом USB Type-C для зарядки, разъёмом 3,5 мм под проводную гарнитуру, модулем Bluetooth для подключения беспроводных наушников, встроенным FM-радиоприёмником и аккумулятором ёмкостью 2190 мАч, автономностью 15 часов непрерывного эфира или 120 часов работы в режиме ожидания, корпусом толщиной 15 мм и массой 130 граммов, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, поддержкой 20 стандартных и 80 настраиваемых пользовательских каналов с ручным вводом частот, а также управлением со смартфона через фирменное приложение Walkie-Talkie для быстрого объединения собеседников в группы.