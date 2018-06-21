Alfa Future People вошел в список топ 5 самых крупных фестивалей России

Аналитическое агентство ТурСтат составила список самых популярных open-air фестивалей, которые пройдут в этом году в России. Так, музыкальный фестиваль Alfa Future People вошел в пятерку, заняв четвертое место в списке. Более высокие позиции в рейтинге заняли такие фестивали, как: «Нашествие» , VK Fest в Санкт-Петербурге и Пикник «Афиши» в Москве.Ниже же разместились «Дикая мята» (Тульская область), «Доброфест» (Ярославль), «Усадьба Jazz» (Московская область), «Чернозём» (Тамбов), Folk Summer Fest (Калужская область) и «Улетай» (Удмуртия).Напомним, что музыкальный фестиваль Alfa Future People будет проходить уже 5 лет подряд под Нижним Новгородом с 10-12 августа. Все подробности можно узнать на сайте

afp.ru