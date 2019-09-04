Alienware Aurora R9, Dell G3 15, XPS 13, Inspirion 7000 и другие новинки на IFA 2019

2019-09-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Dell XPS 13; [90]
В рамках выставки IFA 2019 компания Dell представила сразу несколько новинок, среди которых ультрабуки, ноутбуки, игровая периферия и настольные системы. Предлагаем рассмотреть наиболее интересные из них.

Dell Alienware Aurora R9

Настольная система Alienware Aurora R9 построена на базе процессора Intel Core i7 девятого поколения. Для охлаждения применена водяная система охлаждения, эффективно отводящая тепло даже в режиме разгона. Для нее заявлен TDP на уровне 120W.

Продуманное внутренне пространство корпуса обеспечивает достаточный уровень притока/оттока и при этом не раздражая шумом во время работы. Сам корпус отличается привлекательным и функциональным дизайном. Отдельно отметим блок на центральной панели с элементами управления и разъёмами. Не забыли про подсветку.

Поддерживается установка до двух видеокарт. В качестве оперативной памяти используются решения Kingston HyperX с повышенными тактовыми частотами. Установленный твердотельный диск даёт быстрый запуск оперативной системы и программного обеспечения.

Dell G5 Desktop

Ещё одна настольная система, ориентированная на более массовый сегмент. Компактные размеры, прозрачное окошко и многозонная подсветка.

Есть варианты с видеокартами NVIDIA GeForce и AMD Radeon. Воздушное охлаждение башенного типа. Процессор Intel Core девятого поколения.

Игровая периферия Dell

Помимо самого системного блока Dell предлагает игровую периферию.

Мышка с точным оптическим сенсором в вариантах с беспроводным и проводным подключением.

Клавиатура с быстрыми переключателями Cherry MX Red. Тут они низкпорофильные.

Белоснежные наушники с поворотными чашками и чувствительным микрофоном. Вся периферия управляется из общего центра.

Dell G3 15

В сегменте игровых ноутбуков представлен Dell G3 15 с актуальным поколением процессоров Intel. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с технологией Max-Q и 6 Гбайт графической памяти.

Изображение выводится на IPS дисплей с частотой 144 Гц. Разгон системы проводится клинком по кнопке, без необходимости самостоятельной установки софта и проведения настроек. Клавиатура с 4-зонной подсветкой.

Dell XPS 13 и Dell XPS 13 2-в-1

Пара ультрабуков известной серии XPS теперь с 10 поколением процессоров Intel. Уровень быстродейтвия увеличен на фоне сохранения габаритов. Тонкий корпус и экран с узкими рамками.

Версия Dell XPS 13 является самой тонкой среди моделей с той же диагональю экрана. Низкопрофильные переключатели с коротким ходом. Установлен дисплей с разрешением UHD+ с поддержкой HDR.

Dell Inspirion 7000 2-в-1

Ультрабук трансоформер Dell Inspirion 7000 получил сенсорный экран с разрешением UHD+. Доступны варианты с диагоналями 13 и 15 дюймов.

На борту десятое поколение процессоров Intel Core. Поддерживается Wi-Fi шестого поколения. В механизме открытия крышки расположена ниша под многофункциональную ручку. Есть встроенный сканер отпечатка пальца.

Dell Inspirion 5000

Тренд на тонкие и производительные ноутбуки продолжен и в Dell Inspirion 5000. Превосходный дизайн сочетается с хорошим техническим оснащением. Узкие рамки и толщина 18 мм.

При этом, как уверяет производитель, эффективно отводится тепло от процессора Intel Core и актуальной графики NVIDIA. Экран с Full HD разрешением.

Dell Vostro 5000

В завершение отметим Dell Vostro 5000 с процессором Intel Core десятого поколения. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая за час восстановить 80% от ёмкости аккумулятора.

Поддерживается технология Dell Mobile Connect, позволяющая передавать файлы и продолжать работы с экрана смартфона, работающего на базе iOS и Android.

Комментарии и отзывы Dell XPS 13
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