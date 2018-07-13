Alienware G5 приехал в Россию

На территории России начались продажи нового игрового ноутбука от компании Alienware под названием G5. Это очень крутая штука для тех, кто хочет сражаться в виртуальных мирах буквально в любой точке мира. Ноутбук игрового типа тем и хорошо, что он умеет запускать игры в любом месте — вы можете поехать на дачу и поиграть там в новый шутер, можете отправиться в путешествие и в номере отеля играть в гонки. Вариантов применения очень много, но нам всегда нужно понимать, что и цена девайса очень высокая. Самая доступная модель G3 стоит 49990 рублей, это базовая комплектация, которая не даст вам всего спектра возможностей. Топовое решение стоит вообще громадных денег, о которых даже говорить не хочется. В плане стоимости обычный компьютер стоит заметно дешевле, но и в рюкзак его не запихнешь.