Представлен бюджетный 275-Гц монитор Skyworth G27Q Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью G27Q Pro, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 260 Гц и 275 Гц в режиме разгона, временем отклика 1 мс (GTG), соответствием стандарту DisplayHDR 400, пиковой яркостью 570 нит, контрастностью 1400:1, заводской калибровкой с точностью цветопередачи Delta E ≤ 1, которая соответствует и для HDR-режима, 97% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 160 долларов.

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