Philips представила 5К-монитор с 380 Гц

Philips представила игровой монитор Philips Evnia 27M2G5800 с диагональю 27 дюймов, в основе которого лежит Fast IPS-панель с двойным режимом работы. Устройство может переключаться между разрешением 5K и более высокой частотой обновления в режиме QHD, что делает его универсальным решением как для максимальной чёткости, так и для киберспортивных сценариев. В нативном режиме монитор работает в разрешении 5120х2880 пикселей с плотностью 217 PPI — это уровень, который редко встречается в игровых моделях такого размера. При этом частота обновления достигает 165 Гц, а при разгоне — до 180 Гц. Если переключиться на 2560х1440 пикселей, частота возрастает до 330 Гц без возможности дополнительного разгона. Яркость панели заявлена на уровне 500 нит при контрастности 1000:1, также есть сертификация DisplayHDR 400. Время отклика составляет 1 мс (GtG), а для динамичных сцен предусмотрен режим 0,5 мс MPRT.

Поддерживается адаптивная синхронизация, включая совместимость с G-SYNC. Из игровых функций добавлены Shadow Boost для лучшей видимости в тёмных сценах, Smart Crosshair и система снижения размытия в движении. По разъёмам монитор получил два HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 с поддержкой 5K при 180 Гц, аудиоразъём и USB-хаб с двумя USB Type-A и одним USB Type-B. Выглядит решение действительно интересно — можно работать с графикой в 5К-режиме, а затем переключаться на игры, чтобы получить максимальную частоту обновления. Это действительно интересный подход.