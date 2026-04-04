Монитор REDMI Monitor G25 300Hz оценили в 110 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных игровых мониторов моделью REDMI Monitor G25 300Hz, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, углами обзора до 178 градусов, поддержкой технологии Adaptive Sync для более плавного игрового процесса, пиковой яркостью 400 нит в режиме HDR, точностью цветопередачи ΔE < 2, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света, поддержкой DC-димминга для снижения мерцания, подставкой с регулировкой угла наклона, а также портами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 110 долларов.