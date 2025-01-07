Alienware представила ноутбук Area-51

Компания Alienware возвращает линейку компьютеров Area-51 — новые флагманские ноутбуки выглядят гораздо ярче и могут похвастаться приличными характеристиками. Например, модель получила процессоры Intel поколения Arrow Lake и графику нового поколения от NVIDIA. радужным блеском. Например, ноутбук Area-51 может быть оснащён процессором Intel Core Ultra 9 275HX, графикой NVIDIA 50-й серии (естественно, речь идёт про мобильную версию, а не про десктопную), до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем объёмом до 2 ТБ NVMe PCIe Gen5. Для питания всех этих компонентов используется аккумулятор ёмкостью 96 Втч, но, к сожалению, компания Alienware пока что не раскрывает данные о времени автономной работы.

Для охлаждения мощных компонентов Alienware применила новую термическую архитектуру, которая, по заявлению компании, увеличивает поток воздуха на 37% и снижает уровень шума на 15% по сравнению с моделью Alienware X16 R2 2024 года. Несмотря на улучшенные характеристики и системы охлаждения, стоит помнить, что новые Area-51 — это весьма массивные устройства. Например, Area-51 16 весит 3,4 кг, а 18-дюймовая версия ещё тяжелее — почти 4,5 кг. Назвать такую систему портативной, конечно, довольно проблематично, особенно если учитывать, что к игровому ноутбуку явно нужна как минимум мышка и гарнитура. С другой стороны, производительность у гаджета внушительная и разместить такое внутри тонкого и лёгкого корпуса довольно тяжело, так что габариты оправданы.